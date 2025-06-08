Ulefone Armor 34 Pro стал первым смартфоном с автофокусным проектором

Опубликовано 08 июня 2025, 14:151 мин.
Ulefone Armor 34 Pro стал первым смартфоном с автофокусным проекторомС батареей на 25 500 мАч
Ulefone готовится выпустить уникальный защищённый смартфон — Armor 34 Pro – 16 июня. Главное новшество — встроенный проектор с автофокусом, мощностью 150 люмен, который можно использовать для фильмов, презентаций или работы в поле (вдруг это вам понадобится).
© Ulefone
Он обеспечивает чёткое изображение даже при дневном освещении, поддерживает автоматическое выравнивание и работает без подставки — достаточно положить телефон на стол. С расстояния 3 метра проецируется картинка до 100 дюймов.
Кроме проектора, телефон впечатляет и другими характеристиками: огромная батарея 25 500 мАч, процессор Dimensity 7300 5G, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, экран 6,95" с частотой 120 Гц, и Android 15 уже «из коробки».
Камеры тоже не подкачали: основная на 50 МП, ночная с ИК-подсветкой — 64 МП, и фронтальная — 32 МП. Есть мощный фонарик, сирена и поддержка аксессуаров через фирменный разъём uSmart.
Телефон поступит в продажу на AliExpress и OZON, будет доступен по специальной цене.