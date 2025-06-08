Ulefone Armor 34 Pro стал первым смартфоном с автофокусным проектором

Он обеспечивает чёткое изображение даже при дневном освещении, поддерживает автоматическое выравнивание и работает без подставки — достаточно положить телефон на стол. С расстояния 3 метра проецируется картинка до 100 дюймов.

Кроме проектора, телефон впечатляет и другими характеристиками: огромная батарея 25 500 мАч, процессор Dimensity 7300 5G, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, экран 6,95" с частотой 120 Гц, и Android 15 уже «из коробки».