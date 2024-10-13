Ulefone показала Armor Mini 20T Pro: самый маленький термозащищённый 5G-смартфон

Опубликовано 13 октября 2024, 18:411 мин.
Ulefone показала Armor Mini 20T Pro: самый маленький термозащищённый 5G-смартфонВ мире, между прочим
Ulefone выпустила видеообзор своего нового смартфона Armor Mini 20T Pro, продемонстрировав его дизайн и ключевые особенности, пишут СМИ. Этот аппарат, позиционируемый как самый маленький 5G термозащищённый смартфон в мире, имеет сертификаты MIL-STD-810H и IP68/IP69K, что делает его водо-, пыле- и удароустойчивым.
© Ulefone
Особенностью устройства является встроенный термодатчик FLIR Lepton 3.5 с приложением MyFLIR Pro для «полного контроля над температурой». Также на задней панели находится мощный светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимами SOS и Emergency.
Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 6300, оснащён 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального увеличения) и аккумулятором ёмкостью 6200 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную на 15 Вт. Камеры включают 50-мегапиксельную основную и 64-мегапиксельную для ночного видения. Устройство работает на Android 14.
Armor Mini 20T Pro будет доступен за 50 000 рублей, если верить официальному сайту.