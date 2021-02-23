Ultra-версия смартфона Xiaomi Mi 11 получит новейшую флагманскую камеру Samsung

Ожидается, что новый смартфон получит тройную камеру с маленьким дисплеем в блоке. Ice Universe утверждает, что в этом же блоке будет 50-Мп датчик Samsung ISOCELL GN2.

Помимо него у Xiaomi Mi 11 Ultra могут быть ультраширокоугольный модуль на 48 Мп и телефото камера на 48 Мп.

Стоит отметить, что в последние годы Xiaomi плотно сотрудничает с Samsung и первой получает их датчики изображения. В январе 2019 года, например, вышел Redmi Note 7 и стал первым смартфоном с 48-Мп камерой — с датчиком Samsung GM1. Xiaomi Mi CC9 Pro, также известный как Mi Note 10, первым получил 108-Мп датчик ISOCELL HMX.