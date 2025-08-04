Ультрабюджетный смартфон Redmi 15C получит процессор MediaTek Helio G81-Ultra

Redmi 15C будет доступен в четырёх цветах: синий, чёрный, оранжевый и зелёный. Толщина корпуса составит 8,2 мм, а вес — 205 граммов. Спереди разместят 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера — 13 Мп. Основная камера на задней панели получит сенсор на 50 Мп.

Смартфон предложат в двух вариантах памяти: 4 ГБ оперативной с 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной с 256 ГБ встроенной памяти. Внутри установят мощный ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Для сравнения, нынешняя самая дешевая модель Redmi 14C стоит от 469 юаней (около 5000 рублей). Она также работает на Helio G81-Ultra, имеет 120-герцовый экран, аккумулятор на 5160 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.