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Опубликовано 07 апреля 2024, 09:00
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Ультратонкие рамки iPhone 16 Pro могут стать головной болью на производстве

Подрядчики пока не справляются
Инсайдеры сообщили, что у Apple могут возникнуть серьёзные трудности с будущими iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Дело в ультратонких нижних рамках дисплея, чего нужно достичь за счёт применения технологии Border Reduction Structure (BRS), которая и сделает нижнюю рамку сверхтонкой.
Ультратонкие рамки iPhone 16 Pro могут стать головной болью на производстве
© Macrumors.com

Инсайдеры, ссылающиеся на осведомлённые отраслевые источники говорят, что благодаря BRS реализовать наиболее тонкую рамку можно будет за счёт более плотного размещения компонентов на плате под лицевой панелью и загиба части проводки, что технически усложняет производство. И до сих пор ни один поставщик — ни Samsung Display, ни LG Display — не добились результатов, которые требует Apple. А это, в свою очередь, снижает темпы производства новых OLED-панелей.

При этом проблему перегрева BRS, которая естественна при такой компоновке компонентов и проводов, решить удалось за счёт новых технологий рассеивания и контроля тепла. Но до решения насущной проблемы упаковывания компонентов ещё нужно дойти.