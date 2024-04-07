Ультратонкие рамки iPhone 16 Pro могут стать головной болью на производстве

Инсайдеры, ссылающиеся на осведомлённые отраслевые источники говорят, что благодаря BRS реализовать наиболее тонкую рамку можно будет за счёт более плотного размещения компонентов на плате под лицевой панелью и загиба части проводки, что технически усложняет производство. И до сих пор ни один поставщик — ни Samsung Display, ни LG Display — не добились результатов, которые требует Apple. А это, в свою очередь, снижает темпы производства новых OLED-панелей.

При этом проблему перегрева BRS, которая естественна при такой компоновке компонентов и проводов, решить удалось за счёт новых технологий рассеивания и контроля тепла. Но до решения насущной проблемы упаковывания компонентов ещё нужно дойти.