Ультратонкий Honor Magic 8 Pro Air показали сбоку

В сети уже появлялись изображения Magic 8 Pro Air, но тизер подтвердил ставку Honor на компактность.

Показали боковую грань смартфона в фиолетовом цвете, который, вероятно, станет основным. Также видны три кнопки на корпусе: регулировка громкости, кнопка питания и фирменная кнопка под ИИ.

В своём сообщении компания утверждаем, что смартфон сочетает тонкий и лёгкий корпус с высокой производительностью. Инженерам якобы удалось разместить мощные современные технологии в небольшом устройстве без серьёзных компромиссов. Презентация новинки назначена на 19 января.