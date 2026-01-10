Ультратонкий Honor Magic 8 Pro Air показали сбоку

Опубликовано 10 января 2026, 10:271 мин.
Ультратонкий Honor Magic 8 Pro Air показали сбокуОказался похож на iPhone Air
Honor продолжила подогревать интерес к своему новому смартфону Magic 8 Pro Air. Компания представила первый официальный тизер. Выглядит он знакомо.
© Honor
В сети уже появлялись изображения Magic 8 Pro Air, но тизер подтвердил ставку Honor на компактность.
Показали боковую грань смартфона в фиолетовом цвете, который, вероятно, станет основным. Также видны три кнопки на корпусе: регулировка громкости, кнопка питания и фирменная кнопка под ИИ.
В своём сообщении компания утверждаем, что смартфон сочетает тонкий и лёгкий корпус с высокой производительностью. Инженерам якобы удалось разместить мощные современные технологии в небольшом устройстве без серьёзных компромиссов. Презентация новинки назначена на 19 января.