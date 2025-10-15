Ультратонкий Motorola X70 Air получил большую батарею на 4 800 мА·ч

Экран 6,7 дюйма pOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4 500 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 4 с графикой Adreno 722, до 512 ГБ памяти и три камеры по 50 МП.

Ультратонкие смартфоны часто страдают от маленькой емкости аккумулятора, но Motorola предлагает автономность выше, чем у премиальных конкурентов от Apple и Samsung.