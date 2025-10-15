Ультратонкий Motorola X70 Air получил большую батарею на 4 800 мА·ч

Опубликовано 15 октября 2025, 15:291 мин.
Ультратонкий Motorola X70 Air получил большую батарею на 4 800 мА·чИ доступную цену
Motorola представила на волне возвращения популярности небольших устройств новый X70 Air — ультратонкий смартфон. Его толщина меньше 6 мм, а вес всего 159 грамм. При этом устройство оснащено аккумулятором 4 800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.
© Motorola
Экран 6,7 дюйма pOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4 500 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 4 с графикой Adreno 722, до 512 ГБ памяти и три камеры по 50 МП.
Ультратонкие смартфоны часто страдают от маленькой емкости аккумулятора, но Motorola предлагает автономность выше, чем у премиальных конкурентов от Apple и Samsung.
Смартфон получил защиту IP68/IP69 и соответствует стандарту MIL-STD-810H.
Продажи стартуют в Китае 31 октября, цена пока неизвестна, но компания целится в средний сегмент.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный