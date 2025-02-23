Ультратонкий Oppo Find X8 Mini увидит свет в марте или апреле

Опубликовано 23 февраля 2025, 03:451 мин.
Ультратонкий Oppo Find X8 Mini увидит свет в марте или апрелеВместе с Find X8 Ultra
Oppo готовится к выпуску Find X8 Mini, ультратонкого, но мощного смартфона, который, как ожидается, дебютирует вместе с Find X8 Ultra в марте или апреле. По новым слухам, устройство будет очень тонким, его толщина составит 7 мм.
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Несмотря на тонкий дизайн, Find X8 Mini, по слухам, будет оснащен отличными камерами, включая 50-Мп основной сенсор с OIS, 50-Мп ультраширокоугольный объектив и 50-Мп перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом.
По слухам, телефон будет оснащен 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. Работать устройство будет на чипсете Dimensity 9400 от MediaTek.