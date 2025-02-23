Ультратонкий Oppo Find X8 Mini увидит свет в марте или апреле

Несмотря на тонкий дизайн, Find X8 Mini, по слухам, будет оснащен отличными камерами, включая 50-Мп основной сенсор с OIS, 50-Мп ультраширокоугольный объектив и 50-Мп перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом.

По слухам, телефон будет оснащен 6,3-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. Работать устройство будет на чипсете Dimensity 9400 от MediaTek.