Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge получит стекло Gorilla Glass Ceramic 2

Толщина S25 Edge составляет всего 5,85 мм, что делает его самым тонким смартфоном Samsung. Экран защищён Gorilla Glass Ceramic 2, а задняя панель — Gorilla Glass Victus 2. Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440x3120 и частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией поддерживает 2x зум, а ультраширокая камера на 12 МП дополняет её возможности.

Устройство работает на чипе Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ. Однако батарея на 3900 мАч — компромисс ради тонкости, хотя она поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Цена в Европе стартует от €1200.