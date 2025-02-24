Ультратонкий складной смартфон Oppo Find N5 обойдет Европу стороной

Find N5, который недавно дебютировал как самый тонкий в мире складной телефон, впечатлил первых рецензентов, если верить СМИ. Однако теперь Oppo заявляет, что устройство не будет доступно в Европе из-за «рыночной стратегии». Вместо этого компания планирует представить в Европе 24 февраля 2025 года серию Reno13 с функциями, поддерживающими искусственный интеллект.

В то время как Find N5 стартует в Сингапуре и Китае, Oppo еще не подтвердила другие рынки. Многие ожидали более широкого распространения, но, похоже, «глобальный» запуск будет сосредоточен в основном на азиатских регионах.