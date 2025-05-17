Ультразвуково сканер отпечатков у Huawei Mate 80 будет сбоку

В отличие от традиционных сканеров, ультразвуковая технология использует звуковые волны для создания трехмерного изображения отпечатка пальца, включая мельчайшие детали, такие как поры. Это обеспечивает более высокую точность и безопасность, а также позволяет распознавать отпечатки даже на мокрых или загрязненных пальцах.

Ожидается, что массовое производство нового сканера начнется во второй половине 2025 года, что совпадает с предполагаемым релизом Mate 80.

Компания пока не подтвердила информацию, но интерес к новинке уже растет.