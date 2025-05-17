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Опубликовано 17 мая 2025, 08:15
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Ультразвуково сканер отпечатков у Huawei Mate 80 будет сбоку

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на боковой грани
Huawei готовит обновление своей флагманской линейки Mate 80, и, согласно утечкам, новинка может получить усовершенствованный боковой сканер отпечатков пальцев с ультразвуковой технологией. Об этом сообщает портал Huawei Central со ссылкой на инсайдера.
Ультразвуково сканер отпечатков у Huawei Mate 80 будет сбоку

© Huawei

В отличие от традиционных сканеров, ультразвуковая технология использует звуковые волны для создания трехмерного изображения отпечатка пальца, включая мельчайшие детали, такие как поры. Это обеспечивает более высокую точность и безопасность, а также позволяет распознавать отпечатки даже на мокрых или загрязненных пальцах.

Ожидается, что массовое производство нового сканера начнется во второй половине 2025 года, что совпадает с предполагаемым релизом Mate 80.

Компания пока не подтвердила информацию, но интерес к новинке уже растет.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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