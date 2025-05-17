Ультразвуково сканер отпечатков у Huawei Mate 80 будет сбоку

Опубликовано 17 мая 2025, 08:151 мин.
Ультразвуково сканер отпечатков у Huawei Mate 80 будет сбокуУльтразвуковой сканер отпечатков пальцев на боковой грани
Huawei готовит обновление своей флагманской линейки Mate 80, и, согласно утечкам, новинка может получить усовершенствованный боковой сканер отпечатков пальцев с ультразвуковой технологией. Об этом сообщает портал Huawei Central со ссылкой на инсайдера.
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В отличие от традиционных сканеров, ультразвуковая технология использует звуковые волны для создания трехмерного изображения отпечатка пальца, включая мельчайшие детали, такие как поры. Это обеспечивает более высокую точность и безопасность, а также позволяет распознавать отпечатки даже на мокрых или загрязненных пальцах.
Ожидается, что массовое производство нового сканера начнется во второй половине 2025 года, что совпадает с предполагаемым релизом Mate 80.
Компания пока не подтвердила информацию, но интерес к новинке уже растет.