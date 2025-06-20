Улучшенная дальность и удобство: представлен новый стандарт NFC 15

Что нового:

- Больше расстояние для считывания: устройства можно держать чуть дальше от считывателя, и связь всё равно будет установлена.

- Меньше неудачных попыток подключения, быстрее отклик, проще пользоваться — даже в движении.

- Поддержка цифровых паспортов товаров: новый стандарт позволяет хранить информацию о товаре (например, его срок службы) прямо в NFC-чипе.

NFC 15, как пишут СМИ, скорее создаёт базу для новых решений, нежели революционизирует опыт. Технические документы уже доступны для членов форума. Открытый доступ и сертификация начнутся осенью 2025 года.