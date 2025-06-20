Улучшенная дальность и удобство: представлен новый стандарт NFC 15

Опубликовано 20 июня 2025, 22:071 мин.
Улучшенная дальность и удобство: представлен новый стандарт NFC 15Введение в обозримом будущем
Форум NFC представил новый стандарт — NFC Release 15, который в том числе расширяет расстояние бесконтактной связи с 0,5 до 2 см. Это позволяет быстрее и «стабильнее» подключать устройства, особенно такие как смартфоны, часы и другие носимые гаджеты.
© Ferra.ru
Что нового:
- Больше расстояние для считывания: устройства можно держать чуть дальше от считывателя, и связь всё равно будет установлена.
- Меньше неудачных попыток подключения, быстрее отклик, проще пользоваться — даже в движении.
- Поддержка цифровых паспортов товаров: новый стандарт позволяет хранить информацию о товаре (например, его срок службы) прямо в NFC-чипе.
NFC 15, как пишут СМИ, скорее создаёт базу для новых решений, нежели революционизирует опыт. Технические документы уже доступны для членов форума. Открытый доступ и сертификация начнутся осенью 2025 года.