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Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине

Meizu 16s Pro
Meizu 16s попал в десятку самых быстрых смартфонов на Android в июньском рейтинге от AnTuTu. А компания, судя по всему, уже готовит к выходу его Pro версию. В крупнейшем китайском интернет-магазине Taobao появилась страничка модели с информацией о некоторых характеристиках.

На страничке есть изображение новой модели. Если судить по нему, то Meizu 16s Pro получит такой же дизайн, что и младшая модель, но основная камера у него будет тройной. Третий датчик, скорее всего, обладает сверхширокоугольным объективом. Расположены все сенсоры вертикально.

Сканер отпечатков пальцев, по всему видимому, встроен прямо в экран: на задней панели его нет. Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 855, как и младшая модель. Остальные характеристики аппарата пока неизвестны.

Выход Meizu 16s Pro ожидается в августе. Если, конечно, компания подтвердит его существование.

Gizmochina

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