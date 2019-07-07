Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине

На страничке есть изображение новой модели. Если судить по нему, то Meizu 16s Pro получит такой же дизайн, что и младшая модель, но основная камера у него будет тройной. Третий датчик, скорее всего, обладает сверхширокоугольным объективом. Расположены все сенсоры вертикально.

Сканер отпечатков пальцев, по всему видимому, встроен прямо в экран: на задней панели его нет. Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 855, как и младшая модель. Остальные характеристики аппарата пока неизвестны.

Выход Meizu 16s Pro ожидается в августе. Если, конечно, компания подтвердит его существование.