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Опубликовано 12 сентября 2024, 02:15
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Умельцы уже разобрали Google Pixel 9 Pro и добрались до испарительной камеры

Создана для улучшенного охлаждения
На мероприятии Made by Google 2024 компания Google показала инновационную конструкцию паровой камеры Pixel 9 Pro, предоставив более глубокий взгляд на систему терморегулирования. Так, умельцы из PBKreviews, iFixit и JerryRigEverything успели разобрать устройства, что позволило нам больше узнать о внутренней конструкции смартфона.
Умельцы уже разобрали Google Pixel 9 Pro и добрались до испарительной камеры
© PBKreviews

Паровая камера Pixel 9 Pro, представляющая собой элемент из меди, предназначена для улучшения тепловых характеристик путем поддержания оптимальной рабочей температуры. Это решение для охлаждения очень тонкое, но эффективное, как видно на рентгеновских снимках JerryRigEverything и подробно описано в разборе iFixit.

© iFixit

Паровая камера расположена под слоем термопены, а чип Tensor G4 лежит непосредственно на ней. Такая конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла от чипа и предотвращает перегрев при выполнении интенсивных задач.

Умельцы уже разобрали Google Pixel 9 Pro и добрались до испарительной камеры
© JerryRigEverything

Помимо Pixel 9 Pro, эта передовая технология охлаждения также используется в моделях Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. В то же время в стандартном Pixel 9 для терморегулирования используется несколько слоев графитовой пленки.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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