Умельцы уже разобрали Google Pixel 9 Pro и добрались до испарительной камеры

Паровая камера Pixel 9 Pro, представляющая собой элемент из меди, предназначена для улучшения тепловых характеристик путем поддержания оптимальной рабочей температуры. Это решение для охлаждения очень тонкое, но эффективное, как видно на рентгеновских снимках JerryRigEverything и подробно описано в разборе iFixit.