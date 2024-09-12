Умельцы уже разобрали Google Pixel 9 Pro и добрались до испарительной камеры

Умельцы уже разобрали Google Pixel 9 Pro и добрались до испарительной камерыСоздана для улучшенного охлаждения
Паровая камера Pixel 9 Pro, представляющая собой элемент из меди, предназначена для улучшения тепловых характеристик путем поддержания оптимальной рабочей температуры. Это решение для охлаждения очень тонкое, но эффективное, как видно на рентгеновских снимках JerryRigEverything и подробно описано в разборе iFixit.
Паровая камера расположена под слоем термопены, а чип Tensor G4 лежит непосредственно на ней. Такая конструкция обеспечивает эффективный отвод тепла от чипа и предотвращает перегрев при выполнении интенсивных задач.
Помимо Pixel 9 Pro, эта передовая технология охлаждения также используется в моделях Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. В то же время в стандартном Pixel 9 для терморегулирования используется несколько слоев графитовой пленки.