Умелец встроил в старую модель смартфона Google батарею от более новой

Конечно, Pixel 4a 5G и Pixel 5a издалека выглядят почти одинаково и включают в себя один и тот же процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ ОЗУ и систему с двумя камерами. Однако 5a был доступен только в США и Японии, в нём были заметно улучшены используемые материалы и, прежде всего, батарея. Pixel 4a 5G поставляется с аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, а Pixel 5a — 4680 мАч.

Это увеличение почти на 20%, поэтому реддитор попытался модифицировать свой Pixel 4a 5G. Согласно его рассказу, батарея Pixel 5a была всего «на 0,4 мм толще», чем внутренняя ячейка Pixel 4a 5G. Из-за увеличенных размеров потребовались некоторые изменения и приспособления.

Реддитор отмечает, что с крышкой у смартфона есть очень небольшая «выпуклость», которая «незаметна». Результатом этого мода является увеличение срока службы Pixel 4a 5G на 17%.