Телефоны
Сегодня в 15:40
«Умер» ещё один бренд смартфонов
Вслед за LG
В апреле LG объявила о закрытии смартфонного подразделения. Теперь рынок покидает ещё один бренд — вьетнамский VinSmart (модели Vsmart).
Сообщается, что Vingroup закрывает подразделение электроники VinSmart, чтобы сосредоточиться на электрокарах. Данный бренд был известен благодаря смартфонам и телевизорам. Теперь же компания отказалась от выпуска этих продуктов.
Бренд VinSmart появился в 2018 году. В Россию он пришёл в 2019 году. Тогда на российском рынке появились сразу четыре модели. Они предлагались по очень низким ценам.
В Vingroup заявили, что последнее решение — «стратегический шаг на пути к тому, чтобы сделать VinFast (подразделение электромобилей) одной из ведущих мировых компаний в области электрокаров и умных машин».