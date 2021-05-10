«Умер» ещё один бренд смартфонов

Сообщается, что Vingroup закрывает подразделение электроники VinSmart, чтобы сосредоточиться на электрокарах. Данный бренд был известен благодаря смартфонам и телевизорам. Теперь же компания отказалась от выпуска этих продуктов.

Бренд VinSmart появился в 2018 году. В Россию он пришёл в 2019 году. Тогда на российском рынке появились сразу четыре модели. Они предлагались по очень низким ценам.

В Vingroup заявили, что последнее решение — «стратегический шаг на пути к тому, чтобы сделать VinFast (подразделение электромобилей) одной из ведущих мировых компаний в области электрокаров и умных машин».