Умные часы Fitbit обожгли руки 78 людям

Опубликовано 24 января 2025, 15:371 мин.
Умные часы Fitbit обожгли руки 78 людямКомпания выплатит 12 миллионов долларов
Fitbit согласилась выплатить штраф в размере 12,25 миллиона долларов за свои смарт-часы Ionic после сообщений о перегреве батарей, вызвавшем ожоги у покупателей. Компания отозвала 1,7 миллиона часов Ionic в 2022 году после получения 115 сообщений о перегреве. Из них 78 касались ожогов, в том числе два случая ожогов третьей степени и четыре — второй.
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Несмотря на жалобы, Fitbit не сразу сообщила о проблеме в Комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC) США, что требуется по закону. Хотя были отозваны только часы Ionic, некоторые потребители утверждали, что и другие устройства Fitbit испытывают подобные проблемы с батареей.
В 2023 году потребители подали иск против компании Google, которой принадлежит Fitbit, утверждая, что перегрев был широко распространенной проблемой среди устройств Fitbit. Они обвинили компанию в том, что она преуменьшила значение проблемы и свалила ее на «потребительскую гигиену», а некоторые покупатели сообщили, что служба поддержки Fitbit проигнорировала их опасения.