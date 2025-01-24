Умные часы Fitbit обожгли руки 78 людям

Несмотря на жалобы, Fitbit не сразу сообщила о проблеме в Комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC) США, что требуется по закону. Хотя были отозваны только часы Ionic, некоторые потребители утверждали, что и другие устройства Fitbit испытывают подобные проблемы с батареей.

В 2023 году потребители подали иск против компании Google, которой принадлежит Fitbit, утверждая, что перегрев был широко распространенной проблемой среди устройств Fitbit. Они обвинили компанию в том, что она преуменьшила значение проблемы и свалила ее на «потребительскую гигиену», а некоторые покупатели сообщили, что служба поддержки Fitbit проигнорировала их опасения.