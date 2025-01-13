Умные кольца и очки: что ещё Samsung покажет на грядущем мероприятии Unpacked

S25, скорее всего, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который поддерживает ИИ. Также ожидается, что Samsung будет использовать One UI 7 на базе Android 15. Обновления камеры включают в себя 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор в S25 Ultra, а также 200-мегапиксельный основной сенсор и 10-мегапиксельный 3-кратный зум.

Samsung возможно там же представит беспроводную зарядку Qi2 в новых телефонах, но без встроенных магнитов для MagSafe, полагаясь на совместимость с чехлами от первых производителей. Ходят слухи о Galaxy S25 Slim, более тонкой версии смартфона.

Кроме того, Samsung может представить Galaxy Ring 2 и AR-очки. Ring 2 может предложить новые функции искусственного интеллекта и увеличенное время автономной работы. Ожидается, что AR-очки будут легкими, возможно, весом 50 г, и в них будет интегрирован искусственный интеллект Google Gemini.