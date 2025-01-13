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Опубликовано 13 января 2025, 10:30
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Умные кольца и очки: что ещё Samsung покажет на грядущем мероприятии Unpacked

Мероприятие Samsung Galaxy S25 Unpacked Event назначено на 22 января
Серия Samsung Galaxy S25 будет представлена на мероприятии Unpacked 2025 года, которое состоится 22 января в 13:00 по восточному времени в Сан-Хосе, Калифорния. Линейка, скорее всего, будет включать модели Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra, следуя традиции Samsung предлагать три уровня. Ожидается незначительное обновление дизайна, возможно, с закругленными углами и более тонкими рамками, но без серьезных эстетических изменений. Есть и другие потенциальные анонсы.
Умные кольца и очки: что ещё Samsung покажет на грядущем мероприятии Unpacked
© Ferra

S25, скорее всего, будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который поддерживает ИИ. Также ожидается, что Samsung будет использовать One UI 7 на базе Android 15. Обновления камеры включают в себя 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор в S25 Ultra, а также 200-мегапиксельный основной сенсор и 10-мегапиксельный 3-кратный зум.

Samsung возможно там же представит беспроводную зарядку Qi2 в новых телефонах, но без встроенных магнитов для MagSafe, полагаясь на совместимость с чехлами от первых производителей. Ходят слухи о Galaxy S25 Slim, более тонкой версии смартфона.

Кроме того, Samsung может представить Galaxy Ring 2 и AR-очки. Ring 2 может предложить новые функции искусственного интеллекта и увеличенное время автономной работы. Ожидается, что AR-очки будут легкими, возможно, весом 50 г, и в них будет интегрирован искусственный интеллект Google Gemini.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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