Умные очки Ray-Ban с дисплеем дадут опробовать перед покупкой

Первый откроется в Лас-Вегасе 16 октября, затем в Лос-Анджелесе 24 октября, а в Нью-Йорке — 13 ноября. Один постоянный Meta Lab* уже работает недалеко от штаб-квартиры компании.

Ray-Ban Display* стоят 799 долларов и дают пользователю «дополненную реальность»: в правом стекле появляется информация поверх внешнего мира. На дисплее можно читать сообщения, видеть превью фото, пользоваться навигацией, включать субтитры и перевод текста в реальном времени. Очки даже показывают, какую песню вы слушаете в Spotify.

Как и предыдущая модель, они поддерживают голосовое управление. Но теперь добавлен новый аксессуар — браслет, позволяющий управлять устройством жестами, без слов.

По словам Meta*, желающих протестировать новинку очень много, и все записи заняты до середины октября.

Международный запуск ожидается в начале 2026 года.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена