Умный гору обойдёт: российский завод Samsung будет поставлять товары в РФ через третьи страны

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Умный гору обойдёт: российский завод Samsung будет поставлять товары в РФ через третьи страныСлишком сложная схема
У южнокорейского производителя Samsung остался в России, Калужской области, завод, который изготавливает телевизоры и другую технику. Чтобы обойти санкции, компания будет экспортировать продукцию в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а затем возвращать её в РФ через параллельный импорт.
Об этом пишет «Коммерсант». Источник издания рассказал, что зарубежные компании, которые продолжают производить электронику в России, планируют официально вывозить её для продажи в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии. Оттуда товар будет ввозиться в Россию по схеме параллельного импорта.
Сообщается также, что завод Samsung в Калужской уже частично возобновил работу. Там лежат собранные телевизоры, которые из-за санкций нельзя продавать в России. Их и хотят экспортировать в другие страны для возврата в РФ. Интересно, что пока «неизвестно, на каких компонентах» производится техника на заводе, ведь официально сейчас Samsung не поставляет запчасти.