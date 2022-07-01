Умный гору обойдёт: российский завод Samsung будет поставлять товары в РФ через третьи страны

Об этом пишет «Коммерсант». Источник издания рассказал, что зарубежные компании, которые продолжают производить электронику в России, планируют официально вывозить её для продажи в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии. Оттуда товар будет ввозиться в Россию по схеме параллельного импорта.

Сообщается также, что завод Samsung в Калужской уже частично возобновил работу. Там лежат собранные телевизоры, которые из-за санкций нельзя продавать в России. Их и хотят экспортировать в другие страны для возврата в РФ. Интересно, что пока «неизвестно, на каких компонентах» производится техника на заводе, ведь официально сейчас Samsung не поставляет запчасти.