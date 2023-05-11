Уничтожит ли выход складного iPhone весь рынок таких устройств

Хотя Apple известна своим взвешенным подходом и отшлифованными продуктами, компания рискует отстать от конкурентов в этом перспективном сегменте. Отраслевые эксперты считают, что участие Apple может помочь укрепить будущее складных устройств, и наоборот. Нил Моустон, директор по исследованиям Strategy Analytics, подчеркивает, что у «Apple есть возможность создать или уничтожить будущую индустрию складных устройств». Запуск слишком рано, и не готовый к выходу на рынок складной смартфон может погубить всю франшизу iPhone, считает эксперт.

В настоящее время на рынке складных телефонов доминируют бренды Android, в частности Samsung. Китайские производители, включая Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo и Honor, также усиливают конкуренцию, предлагая складные телефоны.

Хотя эксперты предполагают, что первоначальной разработкой Apple может стать складной iPad, а не iPhone, задержка компании может объясняться такими проблемами, как видимые складки на складных экранах.