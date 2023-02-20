Упакованный оригинальный iPhone продали за эквивалент 4,7 млн рублей

19:46, 20 февраля 2023
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Упакованный оригинальный iPhone продали за эквивалент 4,7 млн рублейЕго владелица не трогала смартфон 15 лет
Запечатанная оригинальная модель iPhone 2007 года была продана на аукционе за более чем 63 000 долларов (около 4,7 млн рублей) — это рекордная цена на сегодняшний день.
Фото: Store norske leksikon
Аукцион открылся 2 февраля и закрылся 19 февраля. После получения 27 предложений iPhone был продан за сумму, которая более чем в 105 раз превышает первоначальную розничную цену устройства — 599 долларов.
Владелица iPhone получила смартфон в подарок от своих друзей в 2007 году, но никогда не использовала его, поскольку в то время устройство работало только в сети AT&T.