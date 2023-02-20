Упакованный оригинальный iPhone продали за эквивалент 4,7 млн рублей

Аукцион открылся 2 февраля и закрылся 19 февраля. После получения 27 предложений iPhone был продан за сумму, которая более чем в 105 раз превышает первоначальную розничную цену устройства — 599 долларов.

Владелица iPhone получила смартфон в подарок от своих друзей в 2007 году, но никогда не использовала его, поскольку в то время устройство работало только в сети AT&T.