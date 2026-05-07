Телефоны
Опубликовано 07 мая 2026, 17:18
1 мин.

Упор на игры, камеры и экономию энергии: представлены Snapdragon 4 Gen 5 и 6 Gen 5

Флагманские фишки в недорогих смартфонах
Qualcomm представила два новых процессора для недорогих и среднебюджетных смартфонов — Snapdragon 4 Gen 5 и Snapdragon 6 Gen 5. Оба с упором на графику, игры, камеры и экономию зарядки.
Упор на игры, камеры и экономию энергии: представлены Snapdragon 4 Gen 5 и 6 Gen 5

© Qualcomm

Snapdragon 4 Gen 5 (для бюджетных моделей).

Появилась поддержка игр с частотой 90 кадров в секунду. Графика стала быстрее на 77%, приложения открываются на 43% быстрее, а экран меньше «подтормаживает». Процессор позволяет смотреть видео на час дольше благодаря энергосбережению. Также добавлена поддержка двух SIM-карт с 5G одновременно. Правда, поддерживается только Wi-Fi 5.

Snapdragon 6 Gen 5 (для моделей среднего уровня).

Чип выполнен по 4-нанометровому техпроцессу. Графика стала быстрее на 21%, приложения открываются на 20% быстрее, а видео можно смотреть на два часа дольше. Для игр есть технология, которая подстраивает производительность под сложные сцены, и функция повышения чёткости картинки. Камеры получили «умный ночной режим». Wi-Fi 7, Bluetooth 6, продвинутая 5G.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Qualcomm
,
#процессор