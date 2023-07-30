Урезание или баг в обновлении? Galaxy S23 разучились снимать в 8K с повышенным битрейтом

Среди пользователей ходят предположения, что опция высокого битрейта была отключена из-за проблем со стабильностью. Ранее появились множество жалоб на заикание и нечеткость видеороликов в формате 8K во время записи, что, возможно, и заставило Samsung принять меры.

Хотя компания не сделала официального заявления, многие предполагают, что Samsung лишь временно отключила эту функцию, чтобы устранить проблемы, о которых сообщалось, и обеспечить более плавную работу для пользователей.