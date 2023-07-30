Урезание или баг в обновлении? Galaxy S23 разучились снимать в 8K с повышенным битрейтом

Урезание или баг в обновлении? Galaxy S23 разучились снимать в 8K с повышенным битрейтомЖдем официальных заявлений
Пользователи Samsung выразили разочарование после того, как недавнее обновление ПО, похоже, отключило запись видео в формате 8K с использованием режима высокого битрейта. Хотя эта опция по-прежнему отображается в меню камеры, кнопка включения стала серой и недоступной для нажатия. Удивительно, но в журнале изменений компания не написала ничего по этому поводу.
Среди пользователей ходят предположения, что опция высокого битрейта была отключена из-за проблем со стабильностью. Ранее появились множество жалоб на заикание и нечеткость видеороликов в формате 8K во время записи, что, возможно, и заставило Samsung принять меры.
Хотя компания не сделала официального заявления, многие предполагают, что Samsung лишь временно отключила эту функцию, чтобы устранить проблемы, о которых сообщалось, и обеспечить более плавную работу для пользователей.