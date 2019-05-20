Уровнь моря катастрофически повысился

Исследователи Лидского университета обнаружили, что с 1992 года ледяной покров Антарктиды истончился и стал нестабильным.

Толщина льда снизилась на 122 метра. Самые резкие изменения коснулись Западной Антарктиды, где Тихий и Атлантический океаны спровоцировали таяние и «ледниковый» дисбаланс.

Это означает, что ледники стали нестабильными, они теряют всё больше массы за счёт таяния и отделения айсбергов, что уже не компенсируется полученной через снегопады массой.

С 992 года истончение распространилось на 24% Западной Антарктиды и охватывает большинство крупнейших ледников, включая Туэйтса и Пайн-Айленд. Сейчас эти ледники тают в пять раз быстрее из-за воздействия тёплой воды.

Суммарное таяние льдов в Восточной и Западной Антарктиде привело к повышению уровня моря на 4,6 мм с 1992 года.