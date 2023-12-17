USB-C в iPhone 15, и для чего он вообще может использоваться

Благодаря тому, что Евросоюз настаивает на использовании компаниями-производителями техники универсального разъема, Apple распрощалась с Lightning. Но преимущества огромны — быстрая зарядка и даже возможность заряжать другие устройства с помощью iPhone.

Так, теперь можно подключить iPhone к внешним мониторам с помощью USB-C-HDMI, превратив его, например, в портативную игровую консоль, что уже показали на примере Resident Evil Village. Можно также расширить объем памяти устройства с помощью жестких дисков USB-C и считывателей SD-карт, превратив импорт фотографий в легкое развлечение. Проводные аксессуары, такие как клавиатуры, микрофоны и даже адаптеры Ethernet, подключаются и работают без проблем уже сейчас.

И знаете что? Проводные наушники наконец-то могут работать на iPhone, iPad и Mac — всё благодаря USB-C (да, некоторые модели наушников идут сразу с этим портом, пропуская 3.5 мм jack).

И это далеко не все, на что теперь способен iPhone.