USB-C в iPhone 15, и для чего он вообще может использоваться

USB-C в iPhone 15, и для чего он вообще может использоватьсяНовый порт открыл мир возможностей
Фанаты Apple уже должны были попрощаться с портом Lightning и принять для себя USB-C. А если вы все еще не уверены в правильности шага «компании из Купертино», то 9to5Mac попыталось объяснить, что USB-C — это не просто новый порт, а целая вселенная возможностей подключения.
Благодаря тому, что Евросоюз настаивает на использовании компаниями-производителями техники универсального разъема, Apple распрощалась с Lightning. Но преимущества огромны — быстрая зарядка и даже возможность заряжать другие устройства с помощью iPhone.
Так, теперь можно подключить iPhone к внешним мониторам с помощью USB-C-HDMI, превратив его, например, в портативную игровую консоль, что уже показали на примере Resident Evil Village. Можно также расширить объем памяти устройства с помощью жестких дисков USB-C и считывателей SD-карт, превратив импорт фотографий в легкое развлечение. Проводные аксессуары, такие как клавиатуры, микрофоны и даже адаптеры Ethernet, подключаются и работают без проблем уже сейчас.
И знаете что? Проводные наушники наконец-то могут работать на iPhone, iPad и Mac — всё благодаря USB-C (да, некоторые модели наушников идут сразу с этим портом, пропуская 3.5 мм jack).
И это далеко не все, на что теперь способен iPhone.