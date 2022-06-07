USB-C всё-таки сделали обязательным разъёмом для телефонов. Названы сроки перехода

Закон будет распространяться и на другие электронные устройств, в том числе планшеты, цифровые камеры, наушники, портативные игровые приставки и электронные книги.

Закон находился на рассмотрении в течение многих лет. Ему ещё предстоит пройти процедуру одобрения парламентом и советом ЕС в конце этого года, но это, скорее, формальность. Как заявили законодатели, «сегодня мы сделали единое зарядное устройство реальностью в Европе!». Они считают, что европейцы уже давно недовольны тем, что для каждого устройства нужна своя зарядка. Теперь проблема исчезнет.

Конечно, закон главным образом бьёт по Apple, которая всё это время занималась развитием фирменного разъёма Lightning. Пока неясно, сохранит ли его компания на других рынках, кроме европейского. Есть мнение, что нет.