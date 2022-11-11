$200 за красную точку: Leica представила "новый" смартфон

Он будет продаваться только в Японии и будет стоить 225 360 иен (около 1 588 долларов)... Или вы можете купить практически такой же телефон за 189 360 иен, что примерно на 200 долларов дешевле. Это будет Aquos R7, произведенный компанией Sharp - лицензиатом, ответственным за производство Leitz Phone 2.

Phone 2 (как и R7) оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 5 000 мАч и одной задней камерой с массивным 47-мегапиксельным сенсором Type 1. По заявлению Leica, это "самый большой сенсор в смартфонах".