$200 за красную точку: Leica представила "новый" смартфон

$200 за красную точку: Leica представила "новый" смартфонА можно не переплачивать
Как сообщает PetaPixel, Leica анонсировала новый Leitz Phone 2 (Leitz Phone 1, но с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и сенсором камеры Type 1 с более высоким разрешением). А еще на его тыльной стороне будет “красная точка Leica”
Он будет продаваться только в Японии и будет стоить 225 360 иен (около 1 588 долларов)... Или вы можете купить практически такой же телефон за 189 360 иен, что примерно на 200 долларов дешевле. Это будет Aquos R7, произведенный компанией Sharp - лицензиатом, ответственным за производство Leitz Phone 2.
Phone 2 (как и R7) оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, аккумулятором емкостью 5 000 мАч и одной задней камерой с массивным 47-мегапиксельным сенсором Type 1. По заявлению Leica, это "самый большой сенсор в смартфонах".
А это уже Aquos R7
notebookcheck
Что же дает дополнительная плата, кроме красной точки с брендом на задней панели? Ну, есть магнитная крышка объектива для задней камеры. И вы получаете пару специальных виджетов: один, который отслеживает "золотой час" в зависимости от вашего местоположения, и галерею изображений от фотографов Leica.