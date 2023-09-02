$275 за экран, $481 за «материнку»: цены за ремонт частей Huawei Mate 60 Pro

$275 за экран, $481 за «материнку»: цены за ремонт частей Huawei Mate 60 ProБерегите свои смартфоны
Смартфоны Mate 60 и Mate 60 Pro компании Huawei недавно поступили в официальную продажу. Теперь стали известны цены на ремонт деталей этих устройств в официальных сервисных центрах в Китае.
Для Huawei Mate 60 (12 ГБ/512 ГБ) цены следующие:
Новый экран стоит 1799 юаней ($247), акционная цена - 1199 юаней ($165).
Аккумулятор: 219 юаней ($30)
Материнская плата: 2999 юаней ($413)
Задняя крышка: 899 юаней ($123)
Телеобъектив: 255 юаней ($35)
Широкоугольный объектив: 265 юаней ($36,5)
Объектив основной задней камеры: 598 юаней ($82)
Объектив передней камеры: 270 юаней ($37)
Адаптер: 168 юаней ($23)
Кабель передачи данных: 59 юаней ($8)
Лоток для SIM-карты: 12 юаней ($1.6)
Для Huawei Mate 60 Pro (12 ГБ/512 ГБ):
Новый экран стоит 1999 юаней ($275), акционная цена - 1399 юаней ($192).
Аккумулятор: 249 юаней (34)
Материнская плата: 3499 юаней ($481)
Задняя крышка: 1099 юаней ($151)
Телеобъектив: 845 юаней (116)
Объектив основной задней камеры: 698 юаней ($96)
Широкоугольный объектив: 265 юаней ($36.5)
Объектив с датчиком глубины TOF: 244 юаня ($33.6)
Объектив передней камеры: 270 юаней ($37)
Адаптер: 199 юаней ($27)
Кабель передачи данных: 59 юаней ($8)
Лоток для SIM-карты: 12 юаней ($1.6)
Стоимость негарантийного ремонта складывается из цены компонента ремонта и трудозатрат, которые зависят от вида ремонта.