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13:31, 02 сентября 2023
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$275 за экран, $481 за «материнку»: цены за ремонт частей Huawei Mate 60 Pro

Берегите свои смартфоны

Смартфоны Mate 60 и Mate 60 Pro компании Huawei недавно поступили в официальную продажу. Теперь стали известны цены на ремонт деталей этих устройств в официальных сервисных центрах в Китае.

Для Huawei Mate 60 (12 ГБ/512 ГБ) цены следующие:

  • Новый экран стоит 1799 юаней ($247), акционная цена - 1199 юаней ($165).

  • Аккумулятор: 219 юаней ($30)

  • Материнская плата: 2999 юаней ($413)

  • Задняя крышка: 899 юаней ($123)

  • Телеобъектив: 255 юаней ($35)

  • Широкоугольный объектив: 265 юаней ($36,5)

  • Объектив основной задней камеры: 598 юаней ($82)

  • Объектив передней камеры: 270 юаней ($37)

  • Адаптер: 168 юаней ($23)

  • Кабель передачи данных: 59 юаней ($8)

  • Лоток для SIM-карты: 12 юаней ($1.6)

$275 за экран, $481 за «материнку»: цены за ремонт частей Huawei Mate 60 Pro
© Huawei

Для Huawei Mate 60 Pro (12 ГБ/512 ГБ):

  • Новый экран стоит 1999 юаней ($275), акционная цена - 1399 юаней ($192).

  • Аккумулятор: 249 юаней (34)

  • Материнская плата: 3499 юаней ($481)

  • Задняя крышка: 1099 юаней ($151)

  • Телеобъектив: 845 юаней (116)

  • Объектив основной задней камеры: 698 юаней ($96)

  • Широкоугольный объектив: 265 юаней ($36.5)

  • Объектив с датчиком глубины TOF: 244 юаня ($33.6)

  • Объектив передней камеры: 270 юаней ($37)

  • Адаптер: 199 юаней ($27)

  • Кабель передачи данных: 59 юаней ($8)

  • Лоток для SIM-карты: 12 юаней ($1.6)

Стоимость негарантийного ремонта складывается из цены компонента ремонта и трудозатрат, которые зависят от вида ремонта.

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