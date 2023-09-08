Установка вредоносного ПО без вашего участия: в iOS была найдена ошибка

Эти уязвимости, известные как CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061, были обнаружены лабораторией Citizen Lab при Университете Торонто и получили общее название «BLASTPASS». Они представляют особую опасность, поскольку могут быть использованы без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Злоумышленники могут скомпрометировать устройство, просто загрузив вредоносное изображение или вложение, что обычно происходит в таких приложениях, как Safari, iMessage и WhatsApp. Эти уязвимости использовались для доставки шпионских программ, в том числе Pegasus компании NSO Group.

Для дополнительного снижения риска пользователи могут включить на своих устройствах под управлением iOS и macOS режим Lockdown, который блокирует определенные типы вложений и отключает предварительный просмотр ссылок, эффективно предотвращая подобные атаки.