Установленные в Galaxy S24 Ultra стилусы начали издавать запах горелого пластика

Но при ближайшем рассмотрении и принюхивании оказалось, что жжёным пластиком пахнет от стилуса S Pen. Об этом написал пользователь Galaxy S24 Ultra под ником LatifYil. В комментариях к его посту другие владельцы флагмана начали рассказывать о таком же запахе.

При обсуждении выяснилось, что запах действительно исходит от стилуса, когда аксессуар установлен в смартфоне. Пользователи предположили, что стилус плавится, и речь, возможно, идёт или о массовой поломке, или о браке.

Но в ходе консультаций модератор форума Samsung опроверг эти опасения, объяснив, что S Pen не греется и не плавится сам по себе. Причина нагрева и соответствующего запаха в том, что стилус расположен близко ко внутренним компонентам смартфона, выделяющим во время использования большое количество тепла. При этом такая ситуация вполне нормальна и беспокоиться не о чем.