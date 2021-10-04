Установлено фактическое время полной зарядки всех четырёх моделей iPhone 13

Авторы теста также подтвердили, что скорость зарядки снижается по мере приближения к 100%. То есть по факту ЗУ выдаёт полную мощность в 18-20 Вт до тех пор, пока батарея не зарядится до 50%. Затем мощность ограничивается. Apple делает это для долгосрочной защиты аккумулятора.

Беспроводное магнитное устройство MagSafe зарядило iPhone целиком за 2 часа 45 минут.