Установлено фактическое время полной зарядки всех четырёх моделей iPhone 13

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Установлено фактическое время полной зарядки всех четырёх моделей iPhone 13Владельцам младших представителей линейки придётся подождать
Издание PhoneArena протестировало все смартфоны новой линейки iPhone 13 на скорость зарядки. Результаты представили в сводной таблице.
Итак, для iPhone 13 mini время полной зарядки составило 1 час 40 минут. Для iPhone 13 — 1 час 55 минут. Для iPhone 13 Pro — 1 час 38 минут. iPhone 13 Pro Max, на удивление, заряжался не дольше mini-модели — 1 час 40 минут.
PhoneArena
Авторы теста также подтвердили, что скорость зарядки снижается по мере приближения к 100%. То есть по факту ЗУ выдаёт полную мощность в 18-20 Вт до тех пор, пока батарея не зарядится до 50%. Затем мощность ограничивается. Apple делает это для долгосрочной защиты аккумулятора.
Беспроводное магнитное устройство MagSafe зарядило iPhone целиком за 2 часа 45 минут.