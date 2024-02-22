Устаревшие флагманы Samsung получат ИИ-фишки Galaxy S24 уже в марте

Да-да, в марте владельцы Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 и Tab S9 получат обновление с целым набором умных функций. Что ждет счастливчиков? Общение станет проще благодаря:

Chat Assist: подстраивает стиль сообщений и переводит их на ходу.

подстраивает стиль сообщений и переводит их на ходу. Live Translate: мгновенный перевод голоса и текста.

мгновенный перевод голоса и текста. Interpreter: синхронный перевод с разделенным экраном для бесед лицом к лицу.

А для работы с фото и видео будут доступны:

Generative Edit: изменение композиции, перемещение объектов, их удаление и замена.

изменение композиции, перемещение объектов, их удаление и замена. Edit Suggestion: подсказки для улучшения снимков.

подсказки для улучшения снимков. Instant Slow-Mo: превращение обычного видео в замедленную съемку.

Но это еще не все! Samsung обещает расширить список совместимых устройств до 100 млн в течение года. Так что, если у вас пока нет Galaxy S24, не спешите расстраиваться — скоро и ваш смартфон станет умнее.