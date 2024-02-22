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Опубликовано 22 февраля 2024, 09:06
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Устаревшие флагманы Samsung получат ИИ-фишки Galaxy S24 уже в марте

В том числе и линейки Galaxy Z Fold и Flip
Не прошло и трех месяцев с выхода Galaxy S24, а крутые ИИ-фишки линейки уже готовятся переехать на прошлогодние флагманы Samsung!

Да-да, в марте владельцы Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 и Tab S9 получат обновление с целым набором умных функций. Что ждет счастливчиков? Общение станет проще благодаря:

  • Chat Assist: подстраивает стиль сообщений и переводит их на ходу.
  • Live Translate: мгновенный перевод голоса и текста.
  • Interpreter: синхронный перевод с разделенным экраном для бесед лицом к лицу.

А для работы с фото и видео будут доступны:

  • Generative Edit: изменение композиции, перемещение объектов, их удаление и замена.
  • Edit Suggestion: подсказки для улучшения снимков.
  • Instant Slow-Mo: превращение обычного видео в замедленную съемку.

Но это еще не все! Samsung обещает расширить список совместимых устройств до 100 млн в течение года. Так что, если у вас пока нет Galaxy S24, не спешите расстраиваться — скоро и ваш смартфон станет умнее.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy S24
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#Искусственный интеллект
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#Samsung