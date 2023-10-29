Устройства блокируются, приложения исчезают: Google начала расследование новой ошибки в Android 14

Среди жалоб - пропажа приложений, постоянные сбои и даже блокировка внутренней памяти устройств. На трекере проблем Google было получено более 420 ответов, в которых пользователи делились лог-файлами и изображениями экрана. Некоторые пользователи отметили, что не могут предоставить скриншоты, поскольку ошибка сообщает об отсутствии доступного хранилища для их сохранения.

Компания Google не сообщила о сроках исправления ошибки, но пользователи с нетерпением ждут решения, которое позволит им покончить с «кошмаром» на их смартфонах.