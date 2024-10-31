Устройство расширенной реальности и дешевая раскладушка: раскрыты планы Samsung

Galaxy S25, подтвержденный к выпуску в первой половине 2025 года, будет использовать ИИ-технологии Galaxy AI, чтобы «улучшить пользовательский опыт» и «повысить рентабельность флагманов», пишут СМИ. Кроме того, Samsung подготовило XR-устройство, разработанное совместно с Google и Qualcomm. Изначально планировавшееся к выходу в 2024 году, оно теперь ожидается в 2025 году. Предположительно, это устройство может стать первыми умными очками Samsung.

Также Samsung выразила намерение сделать складные устройства более доступными. Компания рассматривает создание более дешевого складного устройства, вероятно, реагируя на недавние трудности с продажами.