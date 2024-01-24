Утечка фото коробки раскрыла внешний вид бюджетного смартфона Google Pixel 8a

Коробка демонстрирует стандартный черный цвет для Pixel 8a, что отличает его от ранее просочившегося синего прототипа. Примечательные особенности дизайна включают минимально приподнятую планку камеры, которая не соединена с рамкой, а является частью задней пластиковой панели. По сравнению с Pixel 8 изгиб углов кажется более резким, что вызывает любопытство относительно эргономики устройства.

Судя по предыдущим рендерам, Pixel 8a будет оснащен 6,1-дюймовым экраном, а его размеры будут немного выше, уже и тоньше, чем у Pixel 7a. Согласно историческим прецедентам, дебют Pixel 8a состоится в мае на Google I/O, однако пока неясно, сохранит ли Google цену в 499 долларов или скорректирует ее на старте продаж.