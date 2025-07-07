Утечка: Google выпустит бюджетные наушники Pixel Buds 2a

Инсайдер @MysteryLupin сообщил в соцсети X, что наушники Pixel Buds 2a выйдут в четырёх цветах: Hazel (лесной), Strawberry (клубничный), Iris (фиолетовый) и Fog Light (светло-серый). Это первое упоминание новой модели в утечках. К сожалению, технические характеристики пока не раскрыты.

Последняя бюджетная модель — Pixel Buds A-Series — вышла ещё в 2021 году, и с тех пор рынок сильно изменился. Сейчас в той же ценовой категории (около $ 100) уже можно найти наушники с активным шумоподавлением и поддержкой одновременного подключения к нескольким устройствам. Поэтому поклонники надеются, что Pixel Buds 2a получат улучшенный звук, автономность и новые функции.

Также @MysteryLupin сообщил, что флагманские Pixel Buds Pro 2 получат новый цвет — Sterling (светло-серый). Эти наушники вышли в августе 2024 года в четырёх оттенках, и, похоже, Google добавит пятый в честь их годовщины.