Утечка Huawei Nova 12 Ultra: характеристики и необычный дизайн задней крышки

19:09, 24 декабря 2023
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Утечка Huawei Nova 12 Ultra: характеристики и необычный дизайн задней крышкиНо придется раскошелиться
Huawei Nova 12 Ultra вот-вот появится на рынке, и в Сети всплыли подробности его характеристик. Утечка от Digital Chat Station показала, что Nova 12 Ultra будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1,5K.
Основная камера будет иметь 64 мегапикселя, которую поддерживает 8-мегапиксельный портретный объектив с 2-кратным оптическим зумом. Питает это устройство Kirin с поддержкой 5G (подробности пока окутаны тайной), а также аккумулятор емкостью 4600 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 100 Вт.
Nova 12 Ultra обещает такие необычные функции, как двусторонняя спутниковая связь, искусственный интеллект и возможность «умных» платежей.
Если верить инсайдам, то Nova 12 Ultra будет предлагаться по цене 5 499 юаней (~ 775 долларов).
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