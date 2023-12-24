Утечка Huawei Nova 12 Ultra: характеристики и необычный дизайн задней крышки

Основная камера будет иметь 64 мегапикселя, которую поддерживает 8-мегапиксельный портретный объектив с 2-кратным оптическим зумом. Питает это устройство Kirin с поддержкой 5G (подробности пока окутаны тайной), а также аккумулятор емкостью 4600 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 100 Вт.

Nova 12 Ultra обещает такие необычные функции, как двусторонняя спутниковая связь, искусственный интеллект и возможность «умных» платежей.

Если верить инсайдам, то Nova 12 Ultra будет предлагаться по цене 5 499 юаней (~ 775 долларов).