Утечка информации о дизайне iPhone 16: все модели оснастят кнопкой действия с датчиком силы

Но и это еще не все - по слухам, Apple собирается расширить возможности кнопки Action за счет встроенного датчика силы нажатия, который позволит смартфону улавливать едва заметные изменения давления. Грубо говоря, Force Touch на последних моделях MacBook будет интегрирован в iPhone. Источники намекают на возможность переключения тактильных клавиш.

Поскольку Apple исследует различные размеры кнопки Action в ходе предсерийных испытаний, возникают предположения о более крупной и универсальной кнопке, потенциально напоминающей по размеру кнопки регулировки громкости.