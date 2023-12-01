Утечка информации о дизайне iPhone 16: все модели оснастят кнопкой действия с датчиком силы

Утечка информации о дизайне iPhone 16: все модели оснастят кнопкой действия с датчиком силыПереключатель «беззвучки» возвращать не будут
Последние слухи вокруг долгожданной линейки iPhone 16 от Apple говорят о том, что обновление будет иметь принципиальное значение - кнопка Action, впервые представленная в iPhone 15 Pro, по слухам, должна покорить все семейство iPhone 16. Утечка подробностей указывает на переход к более продвинутому дизайну кнопки, отказ от механического аналога и привнесение Touch ID.
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Но и это еще не все - по слухам, Apple собирается расширить возможности кнопки Action за счет встроенного датчика силы нажатия, который позволит смартфону улавливать едва заметные изменения давления. Грубо говоря, Force Touch на последних моделях MacBook будет интегрирован в iPhone. Источники намекают на возможность переключения тактильных клавиш.
Поскольку Apple исследует различные размеры кнопки Action в ходе предсерийных испытаний, возникают предположения о более крупной и универсальной кнопке, потенциально напоминающей по размеру кнопки регулировки громкости.