Утечка информации о Google Pixel 9a раскрыла цену и технические характеристики

Опубликовано 13 декабря 2024, 12:001 мин.
Утечка информации о Google Pixel 9a раскрыла цену и технические характеристикиВ преддверии релиза в 2025 году
Новая утечка проливает свет на грядущий Google Pixel 9a, выход которого ожидается в марте 2025 года. Телефон сохранит цену в 499 долларов и будет оснащен модифицированным чипом Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения данных на 128 или 256 ГБ.
Он также будет оснащен аккумулятором емкостью 5 100 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 23 Вт и беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт.
Pixel 9a будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, стеклом Gorilla Glass 3 и пиковой яркостью 1 700 нит (2 700 нит для HDR). Тыловая камера включает 48-Мп основной сенсор и 13-Мп ультраширокую камеру, последняя также используется для фронтальной камеры.
Среди других характеристик — защита от воды и пыли по стандарту IP68, Android 15 и до 7 лет обновлений. Телефон также будет иметь матовую отделку и оптический датчик отпечатков пальцев под дисплеем.