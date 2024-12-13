Утечка информации о Google Pixel 9a раскрыла цену и технические характеристики

Он также будет оснащен аккумулятором емкостью 5 100 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 23 Вт и беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт.

Pixel 9a будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, стеклом Gorilla Glass 3 и пиковой яркостью 1 700 нит (2 700 нит для HDR). Тыловая камера включает 48-Мп основной сенсор и 13-Мп ультраширокую камеру, последняя также используется для фронтальной камеры.

Среди других характеристик — защита от воды и пыли по стандарту IP68, Android 15 и до 7 лет обновлений. Телефон также будет иметь матовую отделку и оптический датчик отпечатков пальцев под дисплеем.