Опубликовано 30 августа 2025, 15:001 мин.
Утечка: компактный iQOO 15 Mini получит мощный процессор и экран 6,3″
Согласно последним слухам, линейка iQOO 15 будет состоять из трёх моделей. Основной смартфон может быть представлен уже в октябре, а компактная версия — условно названная iQOO 15 Mini — и iQOO 15 Ultra появятся в первой половине 2026 года.
© iQOO
По данным инсайдера Digital Chat Station, iQOO 15 Mini получит 6,31-дюймовый плоский экран. Изначально сообщалось о процессоре Snapdragon 8 Elite 2, но окончательный выбор ещё не сделан. Рассматривается также использование нового MediaTek Dimensity 9500+, который должен выйти в первой половине 2026 года. Ёмкость аккумулятора может составить около 7000 мА·ч.
Кроме того, компания изучала возможность выпуска компактного планшета, но проект приостановлен, и его будущее пока неизвестно.