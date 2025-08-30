Утечка: компактный iQOO 15 Mini получит мощный процессор и экран 6,3″

По данным инсайдера Digital Chat Station, iQOO 15 Mini получит 6,31-дюймовый плоский экран. Изначально сообщалось о процессоре Snapdragon 8 Elite 2, но окончательный выбор ещё не сделан. Рассматривается также использование нового MediaTek Dimensity 9500+, который должен выйти в первой половине 2026 года. Ёмкость аккумулятора может составить около 7000 мА·ч.

Кроме того, компания изучала возможность выпуска компактного планшета, но проект приостановлен, и его будущее пока неизвестно.