Утечка намекнула на поддержку магнитной Qi2 зарядки в Pixel 10

Ранее ходили слухи, что магниты могут быть только в чехлах, но теперь похоже, что они будут и в самом устройстве. Надёжный инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro Fold с их техническими характеристиками. Кроме телефонов, в утечке показаны Pixel Watch 4 и Pixel Buds Pro 2 в новых цветах — Moonstone, Iris и Obsidian.

В прошлом месяце появилась информация о проекте Google под названием «Pixelsnap» — экосистеме аксессуаров с поддержкой Qi2. Новые изображения подтверждают, что Pixel 10 сможет использовать эту технологию благодаря встроенным магнитам.

Официальная презентация серии Pixel 10 состоится 20 августа на мероприятии Made by Google, а первые продажи начнутся уже 28 августа.