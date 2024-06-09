Телефоны
Опубликовано 09 июня 2024, 20:07
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Утечка, но неприятная: камера Galaxy Z Fold 6 не изменилась со времен Fold 4

Но не за камеры люди любят складные смартфоны
Любители Samsung, ожидающие обновления камеры в грядущем Galaxy Z Fold 6, могут «закатать губу обратно». По данным надежного источника Ice Universe, Fold 6 будет иметь те же спецификации камеры, что и его предшественники, Fold 5 и Fold 4.
Утечка, но неприятная: камера Galaxy Z Fold 6 не изменилась со времен Fold 4

© Samsung

Утечка указывает на отсутствие изменений во фронтальной и основной камерах. В частности, Fold 6 будет оснащен тем же 50-Мп основным сенсором с апертурой f/1.8, 10-Мп телеобъективом с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом, а также 12-Мп ультраширокоугольным объективом с апертурой f/2.2 и углом обзора 123 градуса. Ожидается, что оптическая стабилизация изображения (OIS) останется на основном и телеобъективах.

Постепенные инновации Samsung в линейке складных устройств контрастируют с успехами китайских брендов, таких как Vivo и Oppo. Например, X Fold 3 Pro от Vivo может похвастаться весом в 236 граммов и аккумулятором емкостью 5700 мАч, что делает его самым легким в мире складным телефоном, отмечают СМИ. А вот обновления Samsung в основном ограничивались новыми процессорами.