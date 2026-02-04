Утечка о Redmi K90 Ultra: огромная батарея и встроенный вентилятор

Опубликовано 04 февраля 2026, 12:331 мин.
Утечка о Redmi K90 Ultra: огромная батарея и встроенный вентиляторВсё для игр
В сети всплыли новые подробности о Redmi K90 Ultra. По данным инсайдера Digital Chat Station, K90 Ultra получит процессор Dimensity 9500. В отличие от прошлых моделей серии, в этот раз без Plus-версии. Но это не всё.
© Xiaomi
Главной особенностью смартфона может стать встроенный вентилятор. Также сообщается, что Redmi K90 Ultra оснастят аккумулятором ёмкостью 8 500 мА·ч. Внутренние тесты якобы продолжаются, и финальная ёмкость «может стать ещё больше». Поддержка быстрой проводной зарядки составит до 100 Вт.
Экран смартфона будет около 6,8 дюйма с частотой обновления до 165 Гц. Среди других ожидаемых «фич» — металлический корпус, сканер отпечатков пальцев под экраном и защита от воды.
Презентация Redmi K90 Ultra может состояться в мае или июне.