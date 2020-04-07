Утечка подтвердила наличие «чёлки» в новых iPhone

Информацией поделился пользователь Twitter choco_bit. Он опубликовал изображения, из которых становятся видны две вещи. Во-первых, пресловутая «чёлка». В новых iPhone под условным названием 12 она может иметь меньший размер. Вырез в экране будущего смартфона может составлять примерно две трети от «чёлки» в актуальных моделях.

Во-вторых, на экране iPhone есть виджеты. О том, что они могут появиться в iOS 14, мы уже писали. Эту информацию раскрыла другая утечка. По изображениям от choco_bit видно, что виджеты могут быть представлены в различных размерах. А располагаться они будут на домашнем экране.