Утечка показала все цвета доступного Samsung Galaxy S25 FE

Утечка показала все цвета доступного Samsung Galaxy S25 FEИ характеристики
Модель будет доступна в четырёх вариантах: Navy (тёмно-синий), Jetblack (чёрный), White (белый) и Icyblue (голубой). Главным цветом в рекламной кампании станет Navy.
Особое внимание Samsung уделяет искусственному интеллекту. В рекламных материалах упоминаются функции Circle to Search и интеграция с сервисами Google Gemini, Samsung и сторонними приложениями.
По характеристикам Galaxy S25 FE выглядит почти как полноценный флагман:
-
6,7-дюймовый AMOLED-экран (1080×2340), 120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus+
-
Процессор Exynos 2400
-
8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной
-
Основная камера 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 12 МП, телеобъектив 8 МП с 3-кратным зумом, фронтальная камера 12 МП Ультразвуковой сканер отпечатков в экране
Аккумулятор 4900 мА·ч, поддержка быстрой зарядки 45 Вт и беспроводной — 15 Вт Ожидается, что смартфон сразу выйдет с Android 16 и оболочкой One UI 8.