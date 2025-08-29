Телефоны
Утечка показала все цвета доступного Samsung Galaxy S25 FE

И характеристики
Samsung, судя по всему, представит Galaxy S25 FE уже 4 сентября вместе с планшетами Galaxy Tab S11 и S11 Ultra. Но до анонса продолжают появляться утечки: в сеть попали официальные изображения устройства во всех цветах.
Модель будет доступна в четырёх вариантах: Navy (тёмно-синий), Jetblack (чёрный), White (белый) и Icyblue (голубой). Главным цветом в рекламной кампании станет Navy.

Особое внимание Samsung уделяет искусственному интеллекту. В рекламных материалах упоминаются функции Circle to Search и интеграция с сервисами Google Gemini, Samsung и сторонними приложениями.

По характеристикам Galaxy S25 FE выглядит почти как полноценный флагман:

  • 6,7-дюймовый AMOLED-экран (1080×2340), 120 Гц, стекло Gorilla Glass Victus+

  • Процессор Exynos 2400

  • 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной

  • Основная камера 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 12 МП, телеобъектив 8 МП с 3-кратным зумом, фронтальная камера 12 МП Ультразвуковой сканер отпечатков в экране

Аккумулятор 4900 мА·ч, поддержка быстрой зарядки 45 Вт и беспроводной — 15 Вт Ожидается, что смартфон сразу выйдет с Android 16 и оболочкой One UI 8.

