Утечка прошивки Samsung для часов: новые функции, но старый чип у Galaxy Watch 8

Однако есть и не самая приятная новость. Судя по коду в приложении, новые часы Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic, скорее всего, будут работать на старом чипе Exynos W1000, который уже использовался в серии Watch 7.

Хотя программные функции выглядят перспективно, отсутствие нового процессора может разочаровать тех, кто ждал значительного прироста производительности. Официальный анонс часов ожидается уже скоро.