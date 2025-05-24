Утечка прошивки Samsung для часов: новые функции, но старый чип у Galaxy Watch 8

Опубликовано 24 мая 2025, 17:151 мин.
Утечка прошивки Samsung для часов: новые функции, но старый чип у Galaxy Watch 8One UI 8 Watch
В сети появилась информация о новых функциях One UI 8 Watch — прошивки для умных часов Samsung. Среди нововведений: обновлённые виджеты для приложений «Калькулятор», «Наушники» и «Диктофон», а также возможность быстро начинать и останавливать запись с помощью специальной кнопки на Galaxy Watch Ultra. Эту же функцию, возможно, получит и Galaxy Watch 8 Classic.
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Однако есть и не самая приятная новость. Судя по коду в приложении, новые часы Galaxy Watch 8 и Watch 8 Classic, скорее всего, будут работать на старом чипе Exynos W1000, который уже использовался в серии Watch 7.
Хотя программные функции выглядят перспективно, отсутствие нового процессора может разочаровать тех, кто ждал значительного прироста производительности. Официальный анонс часов ожидается уже скоро.