Утечка раскрыла аккумулятор 8800 мА·ч и до 24 ГБ ОЗУ у Honor GT 2

Опубликовано 24 августа 2025, 22:301 мин.
Утечка раскрыла аккумулятор 8800 мА·ч и до 24 ГБ ОЗУ у Honor GT 2Осталось дождаться
В серию Honor GT 2 войдут базовая модель и версия Pro. Дебют ожидается в конце года — в ноябре или декабре. По слухам, новинки могут получить свежий процессор Snapdragon 8 Gen 5, но это не всё, что стало известно.
© Honor
Главная особенность Honor GT 2 — большой аккумулятор на 8800 мА·ч. Зарядка останется быстрой — 100 Вт, как и у предшественника. Помимо этого, смартфон может получить до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.
Экран, по слухам, будет плоским OLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1,5K. Также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее и металлическая рамка корпуса.
Модель GT 2 Pro при этом, скорее всего, оснастят новым флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite 2, но подробности пока не раскрываются.
Стоит учитывать, что информация пока неофициальная.