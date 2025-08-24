Утечка раскрыла аккумулятор 8800 мА·ч и до 24 ГБ ОЗУ у Honor GT 2

Главная особенность Honor GT 2 — большой аккумулятор на 8800 мА·ч. Зарядка останется быстрой — 100 Вт, как и у предшественника. Помимо этого, смартфон может получить до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Экран, по слухам, будет плоским OLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1,5K. Также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее и металлическая рамка корпуса.

Модель GT 2 Pro при этом, скорее всего, оснастят новым флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite 2, но подробности пока не раскрываются.

Стоит учитывать, что информация пока неофициальная.