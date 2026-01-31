Утечка раскрыла цены международных версий смартфонов Xiaomi 17 с двумя экранами

Информация касается моделей Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, которые, по данным инсайдеров, первыми выйдут на международный рынок.

Согласно утечке, обычный Xiaomi 17 получит 12 ГБ оперативной памяти и будет доступен с накопителем на 256 или 512 ГБ. Цвета корпуса — чёрный, синий и зелёный. Более продвинутый Xiaomi 17 Ultra предложит 16 ГБ оперативной памяти и варианты хранения 512 ГБ или 1 ТБ. Эта модель выйдет в чёрном, белом и зелёном цветах.

Международный Xiaomi 17, как ожидается, получит аккумулятор 6 330 мА·ч, что меньше, чем у версии для Китая. Поддержка быстрой зарядки 100 Вт сохранится.

Также появилась информация о ценах в Европе. По данным немецкого магазина, версия Xiaomi 17 с 512 ГБ памяти может стоить около 1 099 евро. Так как базовой считается версия на 256 ГБ, стартовая цена, скорее всего, будет ниже — примерно 999 евро, пишут СМИ.