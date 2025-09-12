Утечка раскрыла цвета и вес OnePlus 15

Dune (Песочный) — вес 211 г, этот оттенок станет «главным» в рекламных материалах бренда.

Absolute Black (Абсолютный чёрный) — вес 215 г, по слухам, это будет самый чёрный цвет из черных цветов на рынке.

Mist Purple (Туманно-фиолетовый) — также 215 г.

Разница в весе намекает на использование разных материалов в отделке задней панели.

По дизайну OnePlus 15 получит блок камер в верхнем левом углу, хотя точные детали оформления пока могут отличаться от рендеров, появлявшихся ранее. Ожидаемые характеристики: процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Ёмкость аккумулятора составит 7000 мА·ч.